Madagascar: Coup d'envoi de la réhabilitation de la ville d'Antananarivo, lancé par le Président Andry Rajoelina.

Hier 20 Mai 2019, le Président de la République Malagasy a ouvert de manière officielle le début du Programme Intégré d’Assainissement de la ville d’Antananarivo. Pour cela, il a visité quelques quartiers de la grande ville dont Besarety ou encore Manarintsoa Isotry. Pour ce dernier, le Président a visité la station de pompage et compte bien augmenter la capacité jusqu’à 2000 litres pour éviter les inondations surtout en saisons pluvieuses.

Selon ses dires, le but dudit projet est de faire d'Antananarivo « une ville agréable à vivre et à regarder ». La réhabilitation de la RN2 reliant la Gare Soarano et Mahazo et de la RN3 reliant Andravoahangy Ambony et Sabotsy Namehana, figure également parmi les projets clés du programme.