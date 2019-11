Brèves Madagascar Madagascar : Dadah Rabel de Mahaleo décède

Andrianabela Rakotobe mieux connu par son nom Dadah Rabel tire sa révérence à Antsirabe à l’âge de 65 ans, deux semaines après le départ de Fafah. Selon les informations reçues, il a eu un malaise respiratoire pendant le déjeuner. Il a été amené d’urgence à l’hôpital d’Antsirabe mais les médecins n’ont rien pu faire. Dadah, le frère de Nono, était in chirurgien, et a servi à l’hôpital d’Antsirabe.

C’est le quatrième membre qui décède au sein du groupe Mahaleo. Ce n’est pas seulement le groupe qui perd un membre, c’est toute une nation qui perd un « olomanga ». Les hommages à Dadah fusent sur les réseaux sociaux. L’équipe de Madaplus adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Dadah, au groupe Mahaleo, aux fans. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar