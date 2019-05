Brèves Madagascar Madagascar: Dax pourrait re-jouer dans l'équipe nationale

Depuis son problème de transfert de Fosa Juniors vers le club sud-africain Kasier Chief, le 07 Septembre 2018, Andriamirado Arohasina Alias DAX avait annoncé qu'il ne jouera plus pour l'équipe nationale et regrette l'attitude de la Fédération de l'époque à son égard. Ainsi, la bande de Faneva Ima a dû se hisser dans la cours des grands sans Dax.

Mais contre toute attente, le 04 Mai dernier, c'est à dire, à mois et quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, ce joueur devenu une star de Kasier Chief, a annoncé via son compte Facebook, qu'il est prêt à réintégrer l'équipe nationale et défendre les couleurs Malgaches. Lui de continuer qu'il s'excuse auprès des férus du Foot Malgache et enfin il a terminé que cette déclaration a été faite en accord avec le comité de normalisation. De son côté Fosa Juniors affirme ne pas avoir de problème à la sélection de Dax pour l'équipe nationale. Selon les informations qui circulent le comité de normalisation attendrait une lettre officielle de Dax pour confirmer cette décision. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar