Brèves Madagascar Madagascar : Début de la vente de litchis dans la capitale.

Depuis Mardi, 19 Novembre, les litchis ont commencé à occuper les marchés de la capitale, notamment à Anosibe et Anosy. La campagne de letchis a commencé le 18 Novembre pour la région Est de la grande île. Pour Mardi, le prix à Antananarivo a été de 2000 ariary le kg, tandis qu’un jour après ce prix a baissé jusqu’’à 1200 ariary.

Le prix du panier est de 10 000 à 20 000ariary. Ce prix ne cessera de diminuer jusqu’’à ce que tous les litchis des autres régions envahissent les marchés d’Antananarivo. Selon les informations, les litchis sont de meilleure qualité et sont de plus en plus rouge. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar