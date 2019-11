Brèves Madagascar Madagascar : Début des propagandes pour les élections communales et municipales.

Le 5 Novembre, les candidats aux élections communales et municipales ont commencé les campagnes électorales. Ainsi, chaque candidat aura exactement 20 jours pour présenter les projets qu’il effectuera dans le cas où il serait élu. La réhabilitation des routes, le transport, la sécurité ainsi que la santé figurent parmi les points essentiels.

Certains candidats ont débuté la course aux communales et municipales par un culte, d’autres ont rencontré leurs partenaires avec la présentation de leurs programmes. Pour la commune rurale d’Alasora, par exemple, l’adduction et approvisionnement en eau potable nécessite le plus d’attention. Rappelons que la date des élections officielles est le 27 Novembre, la campagne électorale prendra fin le 25 Novembre à minuit. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar