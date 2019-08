Brèves Madagascar Madagascar: Début des travaux d’assainissement et de décoration de la ville d’Antananarivo.

Depuis vendredi 23 Août, la Commune Urbaine d’Antananarivo ainsi que le Préfet d’Antananarivo ont pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir le Pape François. Parmi les travaux les plus importants figurent l’installation du drapeau national de l’Etat du Vatican et de la photo du Pape dans plusieurs endroits de la ville.

Selon le responsable, la venue du Pape à Madagascar marquera la grande île. Plusieurs routes sont également en cours de réhabilitation. Depuis la semaine dernière, tous les arrondissements au sein de la CUA ont commencé les travaux de nettoyage des endroits publics. Pour sa part, la circulation et la sécurité sont les deux points essentiels insistés par le Premier Ministre, Christian Ntsay. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar