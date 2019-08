Brèves Madagascar Madagascar: Dépôt de candidature pour les candidats aux élections communales et municipales.

Depuis la matinée de ce 29 Août, l’OVEC (Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures) a commencé à recevoir les dossiers de candidature pour les élections communales et municipales au niveau de la commune urbaine d’Antananarivo.

Durant toute la journée, un seul candidat s’y est rendu : Faniry Alban Rakotoarisoa. Ce dernier est un candidat du parti Antoko Politika Madio. Selon ses dires, des cas irréguliers et suspicieux se présentent pour repousser encore une fois la date du scrutin. Il a ainsi affirmé ne jamais accepter un tel cas et que cela fait plus de deux ans qu’il s’est préparé face à l’insalubrité de la ville. La caution s’est élevée à 10 millions d’Ariary pour les candidats à la CUA. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar