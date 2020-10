Brèves Madagascar Madagascar : Des candidats du baccalauréat positif au coronavirus

Les épreuves de l’examen officiel du baccalauréat ont commencé hier, 19 Octobre, pour tout le pays. Les élèves de la classe de terminal ont dû faire face à plusieurs changements, à cause de la propagation du Coronavirus, depuis le mois de Mars pour Madagascar. Les cours ont dû être suspendus pendant un long moment et le calendrier scolaire a dû être totalement modifié, y compris les dates prévues pour l’examen officiel.

Dans la région d’Ihosy, des candidats au bac étaient positifs au coronavirus. Ils étaient au nombre de huit. Néanmoins, ces candidats ont été autorisés à passer leurs épreuves, bien évidement dans des mesures strictes pour éviter la contamination aux autres candidats et aux personnels responsables. Ces candidats sont, de plus, asymptomatiques. Ils sont isolés et un véhicule a été mis à leur disposition pour assurer leur transport. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar