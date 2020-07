Brèves Madagascar Madagascar : Des cas de Coronavirus a l'Ecole de la Gendarmerie Nationale (EGNA)

L'école de la Gendarmerie est actuellement la nouvelle victime du Covid-19. La région d'Amoron'I Mania, là où se trouve la ville d'Ambositra, où siège l'école de la gendarmerie nationale à Madagascar a enregistré son premier cas de coronavirus il y a quelques temps de celà, et compte aujourd'hui plus d'une dizaine de cas positif.

Cinq élèves de l'EGNA ont été testés positif le 23 Juillet dernier. Quarante autres semblent présenter des symptômes, mais n'ont pas encore été testés tandis que plus de deux cent élèves du centre sont probables d'être également porteur du virus mais n'ont pas de symptômes. L'établissement a déjà pris les mesures afin de maîtriser la propagation du virus. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar