Madagascar : Des cas importés de coronavirus à Nosy Be

L’île Nosy Be est actuellement la seule partie du territoire malgache, autorisée à recevoir des touristes étrangers. Depuis la suspension du secteur touristique, en mois de mars, en début d’épidémie, Nosy Be est la première à avoir ouvert la saison ce 1er Octobre 2020. Depuis, plusieurs touristes vont et viennent sur l’île.

Quatre nouveaux cas de coronavirus ont été dernièrement enregistrés à Nosy Be. Deux d'entre ces nouveaux cas sont des touristes, en provenance de l'étranger. Des mesures ont déjà été prises, afin d'éviter la propagation. L'avion Civile de Madagascar a, d'ailleurs, mis à jour sa liste comportant les pays dont les habitants ne sont pas autorisés à venir a Madagascar. Ces pays sont au nombre de 16, dont la France.