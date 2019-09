Brèves Madagascar Madagascar. Des embouteillages monstres dans la capitale.

Pour cause de réhabilitation, depuis cette semaine en début Septembre, la population tananarivienne a été marquée par des bouchons au niveau des routes les plus utilisées de la ville d’Antananarivo. En effet, les taxibe ont pris plusieurs heures pour traverser Anosy jusqu’à Andoharanofotsy. Selon les affirmations d’un conducteur, ces embouteillages font diminuer de manière considérable leurs revenus.

De l'autre côté de la ville, les mêmes problèmes se présentent avec la réhabilitation de la route entre Antanimena et le cercle des cheminots. L'arrivée des chrétiens voulant assister à la venue du Pape et qui viennent des autres régions aggrave les embouteillages. Les routes et les infrastructures de la ville d'Antananarivo ne peuvent pas encore accueillir un nombre considérable de véhicules.