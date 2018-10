Madagascar : Des fraudes sont à craindre pour les élections.

A moins de trois semaines du premier tour de la course à la magistrature suprême, plusieurs candidats à cette course se sont réunis pour dénoncer les problèmes afférents à cette élection. Fanirisoa Erinaivo a rapporté que son équipe a observé plusieurs problèmes avec cette liste électorale. Des doublons, des personnes fictives, sont toujours sur cette liste. Pourtant, plusieurs électeurs qui ont voté en 2013 ne sont plus inscrits sur l’actuelle liste électorale. Sur les réseaux sociaux, des simples citoyens rapportent l’existence des bulletins uniques précochés qui ne seraient pas des spécimens.