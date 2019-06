Brèves Madagascar Madagascar: Des mesures de sécurité supplémentaires en ces périodes de fêtes.

Les forces de l’ordre ont pris les nouvelles mesures de sécurité pour assurer la sécurité avant, pendant et après la fête de célébration. En effet, à compter de du 24 Juin, les éléments de force de l’ordre, en tenu ou en tenu civil, se chargeront des fouilles des personnes suspectes traversant les environs des podiums et de Mahamasina.

Selon le responsable, tout le monde sera soumis à une fouille stricte. Les objets tranchants et les armes sans permis de port d'armes sont formellement interdits. Mêmes les invités VIP seront soumis à ces mesures sécuritaires. La circulation autour du lac Anosy et de Mahamasina a été coupée hier 25 Juin pour le "AFOMANGA"