Brèves Madagascar Madagascar : Des personnes se font passer pour les responsables de la santé

Certaines personnes se font passer pour les personnels de santé à Madagascar. Ces personnes viennent dans les foyers en prétendant qu’ils sont des responsables de la santé publique chargés d’effectuer des tests du Covid-19 et profitent pour faire un braquage.

La police nationale a annoncé que seul le Centre de Commandement Opérationnel (C.C.O) du Covid-19 est chargé d’effectuer des tests et que cette entité prévient au préalable avant de venir dans les foyers. La police incite donc chacun à les prévenir dans le cas ou autres que le CCO-COVID-19 viennent faire des interventions sur le Coronavirus. Le C.C.O vient avec une voiture venant du centre, des représentants de la gendarmerie et des personnels de la santé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar