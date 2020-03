Brèves Madagascar Madagascar : Des produits périmés saisis et détruits

Des produits périmés continuent encore à être vendus dans le pays. Des jus de fruits de la marque « RITA» d'une trentaine de boîte ont été repérés par la police le 18 Mars 2020. Ces produits allaient être envoyés Ambilobe afin d'être commercialisés.

Face à cela, la délégation du ministère du commerce et de l'industrie siégeant dans la région a tout de suite procédé à la destruction de ces produits en brûlant ces boissons périmés. La police a affirmé que ces produits n'avaient pas non plus des papiers légaux. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar