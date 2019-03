Brèves Madagascar Madagascar : Des rajouts sur le calendrier des jours fériés en 2019.

Ce 7 Mars 2019, le Ministère du travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales a sorti un décret comportant le calendrier des jours fériés de l’année 2019. Un grand rajout a capté l’attention du public, à savoir le Mardi 4 Juin pour l’id AL-FITR et le Dimanche 11 Aout pour l’id ADHA. Ces dates marquent, respectivement, le début et la fin du RAMADAN.

Pour peuple malagasy, ceci est une grande première. Toutefois, le Ministre a souligné qu’il est possible d’ajouter d’autres jours sur cette liste tout au long de l’année. Mais il est à noter que cela doit se faire par décret, une semaine avant la date prévue. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar