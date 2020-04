Madagascar : Des tests ont été effectués à la prison d’Antanimora

Plusieurs plaintes ont déjà entendues sur la précarité de la situation à la prison d’Antanimora. Rajoutée par la propagation du Coronavirus dans le pays, les circonstances semblent devenir de plus en plus dangereuses. Les détenus sont vulnérables et les conditions de prévention contre la pandémie ne sont pas toujours respectées, ce qui provoque la facilité de la contamination. Une infection pourrait nuire à la totalité de la communauté.