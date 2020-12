Brèves Madagascar Madagascar : Des vols reliant la France et Madagascar seront disponibles bientôt

Les fêtes de Noël et de fin d'année approchent. A l'occasion, le gouvernement annonce l'ouverture temporaire du ciel de Madagascar, entre le 12 décembre 2020 et le 19 janvier 2021 pour les liaisons Antananarivo - Paris, passant par Addis Abeba.

Plusieurs raisons, dont rapatriement ou encore rapprochement familial seront valables pour obtenir un visa entre ces deux dates. Les mesures continuent d'être strictes, avec la France qui est actuellement en pleine phase d'une deuxième vague de Coronavirus et est fait partie de la zone rouge. Des tests PCR se feront au moins à 72h avant le départ, ainsi qu'à l'arrivée. Rakotofrancky