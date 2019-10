Brèves Madagascar Madagascar : Descente du Président Andry Rajoelina à Ivato.

Le 7 octobre, Andry Rajoelina et sa délégation se sont rendus à l’aéroport international d’Ivato pour voir de près ce qui s’y passe. En effet, suite à la polémique sur les réseaux sociaux comme quoi les femmes malagasy voulant se rendre l’étranger feraient l’objet d’une restriction et nécessite l’accord de leur mari.

Selon Andry Rajoelina, l’Etat ne peut intervenir aucunement aux vies privées de chaque citoyen. Toutefois, l’Etat se réserve le droit d’interdire la sortie des femmes à destination des pays ne respectant pas le droit des femmes. Le Président a martelé qu’il est du devoir du personnel de l’aéroport de travailler en toute transparence et que la corruption doit s’arrêter. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar