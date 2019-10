Brèves Madagascar Madagascar : Descente sur terrain du candidat de l’IRD au niveau de quelques fokontany.

En cette période de précampagne, Naina Andriatsitohaina a visité quelques fokontany du deuxième arrondissement. La visite a commencé au niveau du CEG d’Ambohitsoa pendant laquelle, accompagné de son épouse, le candidat du pouvoir actuel a rencontré les enseignants et les parents d’élèves. Il a affirmé qu’une cantine sera instaurée au niveau des écoles.

Pour les six premiers mois, les petites écoles bénéficieront de cet appui. Le projet de cantine scolaire s’étendra au niveau des collèges. Il a aussi affirmé vouloir améliorer les infrastructures qui sont en détérioration. En visitant le fokontany d’Ambohitsoa, il a promis apporter son soutien pour résoudre le problème d’eau, d’électricité et des mauvais états des routes dès son arrivée au pouvoir. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar