Brèves Madagascar Madagascar : Deux cent douze cas confirmés actuellement

Madagascar a aujourd’hui atteint la barre des deux cent cas confirmés de Coronavirus. Beaucoup d’efforts ont déjà été déployés et continuent à être déployés, ainsi que beaucoup de mesures ont été déjà prises et ont été dernièrement renforcées. Néanmoins, les nombres quotidiens de cas positif semblent dernièrement être assez élevés par rapport à ce des semaines passées.

Vingt cas ont été enregistrés ce 13 mai 2020, dont 15 à Toamasina, 2 à Antananarivo et 3 à Moramanga. Toamasina est actuellement la ville la plus touchée, sachant qu’elle compte 70 cas actifs sur 105. Les cent sept autres sont, par contre, déjà guéris. Aucun décès n’est encore survenu. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar