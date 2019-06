Brèves Madagascar Madagascar: Distribution des nouveaux permis biométriques.

Le Centre d’Immatriculation procède à la distribution des nouveaux permis de conduire biométriques. Grâce aux nouveaux matériels sophistiqués et performants, la délivrance des permis de conduire peut se faire en temps minime. Ceci permet de lutter contre les diverses formes de corruptions.

Néanmoins, le CIM n’exige pas encore le remplacement des anciens permis et cartes grises. En effet, le remplacement des anciennes cartes ne se fera qu’à partir du mois de Janvier 2020. Très prochainement, un nouveau centre d’immatriculation ouvrira ses portes dans le district d’Atsimondrano. Les services auront lieu du lundi au vendredi et le dépôt de dossiers continuera à se faire au centre d’immatriculation sis à Ambohidahy. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar