Madagascar : Distribution des tickets pour le « Tsena sosialim-bahoaka »

Le « Tsena sosialim-bahoaka » e été évoqué, mardi dernier, par le gouverneur de la région d'Analamanga. Il s'agit d'une aide pour les familles les plus défavorisés de la région d'Analamanga, et n'ont pas pu avoir leur part lors du projet « Tosika Fameno ».

Comme prévu, les familles faisant part du projet « Tsena sosialim-bahoaka » recevront des tickets, leur permettant de bénéficier d'un bon d'achat de produits de première nécessité en cette période de confinement. Les distributions ont été départagées en deux vagues et pour cette première, plus de 40 000 familles d'Analamanga ont pu recevoir les tickets.