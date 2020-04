Brèves Madagascar Madagascar : Distribution du CovidOrganics dans les périphéries d’Analamanga

Les distributions de la tisane préventive et curative du Coronavirus, produite par l’Institut Malagasy de Recherche Appliquée Ratsimamanga (IMRARatsimamanga) ont commencé depuis le 22 avril pour la région d’Analamanga. Environ deux cent véhicules, ainsi que plus d’un millier de militaires sont mobilisés durant la journée. L’objectif est que chaque arrondissement reçoive 16 cartons de CVO, dont chaque carton contient 150 sachets de tisane.

La distribution massive, qui a eu lieu au stade d’Alarobia, a fait bénéficier plus de cinq cent familles de la tisane CVO. Des personnels venant de différents ministères et de la présidence y ont assisté et cinq cent litres de CVO y ont été distribués. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar