Brèves Madagascar Madagascar : Donation de fonds pour la résilience climatique pour Madagascar.

Le 21 Novembre, un fonds a été donné à la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences ou CPGU. Ceci a pour but de favoriser l’adaptation et résilience de chaque région face au changement climatique. Selon le Directeur Général de l’aménagement des territoires, les constructions de la population actuelle ne correspondent pas à l’intensité des catastrophes naturels qui sont de plus en plus fortes vu le changement climatique.

Plusieurs infrastructures d’Etat ne conviennent plus aux conditions climatiques actuelles. Un atelier a eu lieu pour présenter le projet pilote qui s’étendra dans toutes les régions de la grande île. Cet atelier s’est axé sur l’élaboration d’un guide d’intégration de l’adaptation et résilience face au changement climatique. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar