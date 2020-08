Brèves Madagascar Madagascar : Douze jours de session extraordinaire pour les députés et les sénateurs

Douze jours sont prévus, dans le calendrier des députés et des sénateurs, pour une session extraordinaire. Au programme, l'adoption d'un projet de loi, qui n'a pas pu être réalisée lors de la session ordinaire du mois de mai.

Les mesures seront prises, afin de pouvoir mener à bien cette conférence, ainsi que de se protéger de l'épidémie. Pour celà, l'assemblée nationale se réunira au centre de conférence internationale CCI Ivato, et le Senat à Anosikely. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar