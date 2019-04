Brèves Madagascar Madagascar : Éboulement sur des mineurs à Fenoarivobe

Des mineurs au nombre de 10 ont été tués à cause d’un éboulement de terrain. Cet évènement tragique s’est passé ce week-end dans la commune d’Andriampotsy dans le district de Fenoarivobe, région Bongolava. Depuis, 6 corps ont été retrouvés sous l’amas de terre, mais la recherche des 4 autres est en cours.

Des techniciens venant du Ministère des Mines et des ressources stratégiques sont tout de suite descendus sur les lieux pour constater les dégâts et apporter de l’aide. Dans la foulée, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes tout en faisant un rappel aux travailleurs des mines la formalisation de ce genre de travail. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar