Madagascar : Effondrement d'un bâtiment du ministère – quatre personnes ont été blessées

Une partie d’un bâtiment du ministère de la culture et de la communication, localisé à proximité de la gare de Soarano, sur l’Avenue de l’Indépendance s’est effondrée ce jeudi 29 Octobre vers 11 heures. Il s’agit d’un vieux bâtiment, déjà assez usés et serait, justement, en phase de démolition.

Les personnels du ministère y travaillant ont déjà été déplacés bien avant. C'était pendant la démolition que la partie supérieure s'est écroulée. Quatre personnes ont été blessées selon le ministère de la culture et de la communication. Ces personnes ne sont d'autres que les ouvriers qui ont été sur place pour la démolition.