Brèves Madagascar Madagascar: Election du Président et des membres de bureau permanent de l’opposition.

Marc Ravalomanana a été élu Président de l’opposition. En effet, 21 partis politiques ont rejoint l’opposition. Pour l’élection, deux chefs de partis se sont portés volontaires, dont Tabera Randriamanantsoa. Ce dernier a été élu Vice-Président de l’opposition dans l’ex-province de Fianarantsoa.

Malgré ce vote et ces nominations, certains opposants contestent l’élection de Marc Ravalomanana comme tête de l’opposition. Durant son discours, Marc Ravalomanana a affirmé être contre le projet de nouvelles lois de l’opposition. Selon ses dires, seules les lois votées durant la Transition devront être valables et ne peuvent être modifiées par des décrets. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar