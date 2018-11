Madagascar: Élection du président de la FMF entachée de zone d’ombre

A Madagascar ce n’est pas seulement les élections pour la magistrature suprême qui méritent l’attention, mais l’élection du président de la Fédération Malgache de Foot-ball est aussi dans le menu de la population Malgache. Après la qualification de Madagascar pour la CAN, le pays se doit de faire l’élection dans le cadre de la prescription de la FIFA faute de quoi, les Bareas ne joueront pas la CAN au Cameroun tant convoitée par les joueurs et par les férus du ballon rond malgache.