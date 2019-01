Madagascar : Embellissement de la capitale

Des drapeaux un peu partout, des coups de peinture sur les bords des trottoirs, … mais qu’est ce qui se passe à Antananarivo ? On dirait la veille de la fête nationale. En effet, c’est presque seulement à la veille du fameux 26 Juin, fête nationale Malgache que l’on peut voir une situation pareille. Mais pour cette fois, c’est assez différent. A l’occasion de l’investiture de Andry Nirina Rajoelina, des invités de marque, des chefs d’Etats et des anciens président, y compris, l’ancien président de la République française Nicolas Sarkozy vont venir. Pour cela, il faut à tout prix redorer une ville qui est classée parmi les villes les plus sales au monde. Ce dont les axes reliant Ivato et le centre ville et vers le palais d’Etat d’Iavoloha : Ankorondrano , Tsarasaotra, Analakely,… qui font l’objet de cet embellissement.