Madagascar : En2roues innove dans le transport public

Quand on parle de Madagascar actuellement, on parle des conflits postélectoraux, ou encore des tumultes sociopolitiques. Mais aujourd’hui, on va vous faire part d’une innovation qui marche bien à Antananarivo. En effet, après le succès de Cotisse dans les transports régionaux, reliant des grandes villes à la capitale, En2roues innove dans le transport urbain à Antananarivo. C’est une marque déposée et exploitée par DPO CONSULTING SARL œuvrant dans le service de transport urbain. En2roues a su transformer le problème d’embouteillage dans la capitale en opportunité d’affaires.

En2roues offre un service de transport en moto dans toute la ville d’Antananarivo. Ce service utilise le système d’Uber à l’étranger. Le client passe sa commande sur une application, une moto le récupère à l’endroit indiqué. Le client pourra voir sur une carte, en temps réel, l’emplacement de la moto qui va la prendre. Le service est à moindre coût à raison de 5000 Ar pour une course en ville. En outre, En2roues offre un service de coursier en moto à la demande aussi. On ne peut que souhaiter pour que ce genre d’innovation puisse se ramifier dans les différents secteurs.



Rakotofrancky