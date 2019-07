Brèves Madagascar Madagascar: Enquête menée par Transparency International sur les fraudes et corruptions dans le domaine sanitaire.

La signature de l’accord entre l’Instance des Subventions des Fonds Mondiaux et Transparency International a eu lieu le 17 Juillet 2019 dernier. Le Directeur Exécutif de Transparency International a affirmé qu’il faut faire connaître au grand public leurs droits, surtout en cas d’épidémie. Il est aussi possible que des fraudes et des corruptions puissent exister dans les hôpitaux et les centres sanitaires.

En effet, certains patients se plaignent ne pas avoir reçu des soins nécessaires surtout lors de la propagation des épidémies. Notons que pour la tuberculose, le SIDA et le paludisme, le gouvernement et le ministère de la santé ont reçu un fond et de l’aide financière considérables. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar