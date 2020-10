Madagascar : Epidémie de coronavirus – Aucun cas enregistré pour la région d’Analamanga Lundi

Pour ce lundi 12 octobre 2020, le nombre de cas enregistrés, annoncé par le professeur Vololontiana Hanta Marie Danielle lors de l’émission consacré au coronavirus sur la chaine nationale, est de 8 cas confirmés, contre 16 ce dimanche et 26 ce samedi. Aucun cas pour la région d’Analamanga pour la première fois depuis six mois, Analamanga qui était une zone rouge de l’épidémie. De même, le taux de guérison au niveau nationale est considérablement élevé, équivalent à plus de 90%. Malgré ces progrès, les responsables incitent la population à rester vigilent et à continuer à se protéger, en respectant les mesures imposées.