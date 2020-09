Brèves Madagascar Madagascar : État d'urgence sanitaire - prolongé pour 15 jours de plus

Madagascar entame une autre période d'état d'urgence sanitaire. La situation s'améliore, mais le virus est toujours présent. Le nombre de cas enregistré a connu une diminution importante depuis ces dernières semaines, ce qui a permis à l'état de procéder au relâchement de certaines mesures. Pour les 15 prochains jours, le premier ministre a donné les directives lors de son intervention sur la chaîne de télévision nationale le dimanche 20 Septembre 2020.

Les mesures barrières sont maintenues : le port de cache bouche, la distanciation sociale, la vérification de la température dans les lieux accès au public ou encore les désinfections. Ainsi, toute réunion est limitée à 200 personnes et le couvre feu est maintenu pour la région Analamanga et Diana, de minuit à 4h du matin. Les transports terrestres reprennent, ainsi la liaison Antananarivo-Antsiranana reprend à partir du samedi. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar