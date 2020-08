Brèves Madagascar Madagascar : Etat d'urgence sanitaire prolongé

Beaucoup se sont attendus à la fin de l'état d'urgence sanitaire, suite à la diminution considérable des nombres de cas enregistrés. En effet, les mesures se sont allégées, mais la situation d'état d'urgence sanitaire est maintenue sur le territoire malgache pour 15 jours de plus. Selon les statistiques, plus de 13 000 sur 14 327 cas ont pu guérir du Coronavirus. La vie reviens de plus en plus à la normale pour la région Analamanga et Moramanga, à savoir les horaires de travail pour les fonctionnaires et les privés, la reprise des transports en commun, ou encore la réouverture des restaurants. Le déplacement entre Analamanga et Antsinanana sera dorénavant autorisé.

Les couvres feu, l'interdiction de réunion de plus de 50 personnes, la distanciation sociale ainsi que le port des masques restent obligatoires. Les organisations d'événements sont toujours interdites, dont les évènements sportifs. Pour les autres régions, il en revient au Centre de Commandement Opérationnel CCO-Covid-19 de chaque région de décider des mesures adaptées aux situations de chacune, tout en prenant en compte le maintient des règles de bases. Les dates des examens officiels sont également inchangées. L'examen pour l'obtention du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), est prévu entre le 1er et le 15 septembre 2020. Les dates peuvent différer selon les régions, tels que les sujets d'examens, qui ont été faits selon les programmes achevés par chaque région. Le brevet, quant à lui, est prévu entre le 21 et le 24 septembre 2020. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar