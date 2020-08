Brèves Madagascar Madagascar : Évasion des détenus à Farafangana - L'Amnesty International sort de son silence

Suite à l’évasion des détenus de la prison de Farafangana, où une vingtaine de détenus sur plus de 80 évadés a été tuée, L'Amnesty International a décidé d'intervenir. Cette dernière propose l'ouverture d'une enquête, qui sera indépendante, sur ce sujet.

Le directeur général à l'Amnesty International pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'est Deprose Muchena considère ce qui s'est passé à Farafangana comme une atteinte au droit de la vie. D'ailleurs, l'Amnesty a également expliqué que la prison de Farafangana ne correspond pas aux conditions de détention. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar