Madagascar : Exploitation des espèces endémique – Zéro tolérance de la part du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Plus de 80 rondins de bois de roses ont été trouvés à Antanambao, district d’Amparafaravola, dans la commune d’Ambohimandroso. Les forces de l’ordre ont été alertées et les enquêtes ont commencé, avec l’interrogation du chef Fonkotany et le gardien des lieux où les bois ont été localisés. Deux personnes ont été révélées responsables et sont actuellement recherchées.

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable a fermement déclaré la non tolérance face à l’exploitation des espèces endémiques. La « Campagne Zéro Tolérance » s’applique à tous les trafiquants de bois précieux à Madagascar, a également précisé le président de la République et le Chef du Gouvernement.



Rakotofrancky Infos Diaspora