Brèves Madagascar Madagascar: Extension des infrastructures routières autour de la ville d’Antananarivo.

Les travaux de terrassement et construction de la rocade reliant la route nationale numéro 2 et celle du numéro 3 a débuté récemment. Ce projet est dans le cadre de l’extension de la capitale et de la réduction des embouteillages dans la ville des milles.

En effet, la route s’étendra sur une longueur de 8,2 Km et aura quelques infrastructures publiques tels que les arrêts de bus et même des ouvrages de voirie. Le travail est prévu se terminer vers le début de l’année 2021 et se fait continuellement, de jour comme de nuit. Tout comme les autres digues, cette route bénéficiera de systèmes d’éclairage, des gazons ou encore des bornes fontaines. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar