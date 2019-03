Brèves Madagascar Madagascar : Facebook a encore fait une victime

Facebook reste le réseau social le plus utilisé dans la grande île. Cette plateforme sociale offre des avantages mais aussi plusieurs inconvénients pour ses utilisateurs surtout pour les jeunes. En outre, depuis que l’utilisation de Facebook a connu un essor à Madagascar, les Shooting Photos ont pris le dessus. Les jeunes se prennent en photo par des photographes soi-disant professionnels. Mais derrière ces shooting se cacheraient souvent une histoire de sexe.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, une jeune fille a été victime de viol par un inconnu. Ils se sont rencontrés sur Facebook, et l’inconnu prétendait être un photographe et voulait prendre en photo la jeune fille en pleine nature. Mais le premier a forcé cette dernière à être prise dans la tenue d’Eve, après, il l’a violé. Il est important de signaler le besoin d’apporter une éducation aux réseaux Sociaux à Madagascar. Plusieurs plateformes qui s’engagent dans cette éducation devraient être soutenues à l’instar de Social Media Watchdog Madagascar qui dévoue ses actions pour l’éducation des internautes à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar