Brèves Madagascar Madagascar : Faneva Ima sort la tête haute

Il l’a annoncé il y a quelques jours que son dernier match avec les Barea sera celui d’aujourd’hui face à l’équipe éthiopienne. C’est avec les larmes que « Rakapy », l’âme des Barea, a fait un tour d’honneur devant des milliers de supporters. Lui de dire, que son âge avance, et il faut laisser la place aux relèves. Si les politiciens étaient tous comme lui, Madagascar fera un bon en avant tout comme les Barea l’ont fait lors de la derrière Coupe d’Afrique des Nations. Faneva Ima a reçu tous les honneurs de la part de la présidence et de la part de ses fans.

Si on revient au match d’aujourd’hui qui entre dans le compte des éliminatoires pour la CAN 2021, les Barea ont dominé le match en premier mi-temps. Rayan Raveloson marque le seul but du match sur un coup de tête d’un corner bien tiré par le spécialiste des ballons arrêtés, Andréa Carolus. En deuxième période, les éthiopiens ont essayé de faire leurs jeux et ont mis à mal le rythme de la bande à Anicet. Mardi prochain, Madagascar affrontera le Niger. Les protégés de Nicolas Dupuis quitteront le sol malgache pour rejoindre Niamey. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar