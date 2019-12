Brèves Madagascar Madagascar : Fanirisoa Erinaivo dénonce une fraude massive lors des élections communales et municipales

A Antananarivo, le candidat de l’IRK d’Andry Rajoelina est le gagnant pour être à la tête de la ville des milles. De son coté, le TIM affirme que des fraudes ont été observées lors de ces élections. A travers une vidéo, le leader du parti TIM marc Ravalomanana invite ceux qui ont observé des fraudes à apporter pour en faire des preuves. Une manipulation de cette élection aurait eu lieu selon Fanirisoa Erinaivo.

Cette dernière de dire que les deux dernières élections a fait l’objet d’une manipulation et cela s’est encore produit lors des municipales et communales. Elle de continuer que la liste électorale a été manipulée. Non seulement, elle contient d’innombrable doublons, mais cette manipulation a fait en sorte que plusieurs personnes ne puissent exprimer son choix. Le cas du pasteur Lala Rasendrahasina n’est pas un cas isolé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar