Brèves Madagascar Madagascar : Fin de l’état d’urgence sanitaire pour le pays

Sept mois que Madagascar a été placé en état d’urgence sanitaire : depuis le 21 Mars 2020. Le communiqué de la part du gouvernement, publié tous les 15 jours, a été attendu ce samedi 17 octobre mais aucun conseil de ministre n’a été réalisé. Ce dimanche 18 octobre, c’était le président de la République qui a pris la parole, sur la chaine nationale, annonçant la fin de l’état d’urgence sanitaire pour Madagascar, après plus d’une demi-année.

La fin de la situation d’état d’urgence sanitaire est un grand pas vers l’avant dans le combat du pays contre l’épidémie. Néanmoins, le virus est toujours à craindre. Les mesures barrières sont, alors, maintenues, telles que le port obligatoire de masque, suspension de la réouverture des frontières et l’interdiction des rassemblements de plus de 200 personnes. Un vol de rapatriement, le dernier, en provenance de la France est attendu pour le 1er Novembre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar