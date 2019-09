Madagascar : Fin des corrections des copies des candidats au BEPC pour Atsimondrano.

En effet, la clôture des corrections dépend en grande partie de l’effectif des candidats dans chaque circonscription. Pour la CISCO d’Antananarivo Atsimondrano, les résultats se sont beaucoup améliorés par rapport à l’année scolaire précédente. Néanmoins, on a connu une baisse du niveau des élèves pour certaines matières telles que les mathématiques et l’histoire et géographie.