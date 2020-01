Brèves Madagascar Madagascar: Fin et début d'année riches en faits divers dans la capitale

Comme à chaque période de fêtes, les faits divers sont toujours présents pour, dans la plupart des cas, endeuiller certaines familles. En effet, les deux dernières journées de 2019 ont été sanglantes car plusieurs accidents, moto ou encore voiture, ont fait la Une des journaux et leurs images étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Des accidents qui ont ôté des vies à la veille de la nouvelle année.

Un meurtre perpétré par un membre des forces de l’ordre a aussi marqué la nouvelle année. En effet ce gendarme ivre a tiré un barman dans son bar à Ivato. Selon les informations reçues, le gendarme a soupçonné sa compagne de le trompé avec le Barman. Ce dernier est décédé sur les lieux, tandis que le gendarme a fait l’objet d’une arrestation.

En ce début d’année et cette période de pluie, les éboulements dans la capitale sont à craindre dont un vient de se déclencher aujourd’hui à Ambohidrapeto tuant 4 personnes toutes issues d’une même famille. Le BNGRC (Bureau National de la Gestion des Risques et Catastrophes) appelle à la vigilance de tout le monde face aux éboulements en cette période. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar