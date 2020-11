Brèves Madagascar Madagascar : Football - Les Barea s’inclinent 1 but à 2 face aux Eléphants

Les matchs éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations ont repris et est actuellement à sa troisième journée. Ce jeudi 12 novembre, ce sont les Barea de Madagascar qui ont affronté les Eléphants de la Cote d’Ivoire à Abidjan.

Une défaite de 1 à 2 pour les Barea, avec un but de Voavy Paulin contre deux buts, un de Gervinho à la 48eme minute et un de Sebastien Haller à la 55eme minute pour la côte d’Ivoire. Madagascar se trouve en deuxième place dans le groupe K avec 6 points après la Côte d’Ivoire et avant l’Ethiopie et le Niger. Le match retour est attendu pour ce 17 novembre prochain. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar