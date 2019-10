Brèves Madagascar Madagascar : Formation des représentants communaux.

Durant 10 jours, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes a dispensé des formations destinées aux représentants communaux. Ces formations se sont portées sur les cyclones et les mesures pour y faire face. En effet, le BNGRC a tiré des leçons par rapport à la saison cyclonique de l’année dernière.

Les formations se sont faites à Andrainarivo, Ivato et Antanimora. La raison pour laquelle le BNGRC a décidé de former ces représentants est l fait qu’ils sont les plus près de la population et peuvent facilement les aider à prévenir, à faire face et à réduire les effets des catastrophes. Toutefois, les responsables au niveau de la Préfecture seront les premiers responsables en cas de cyclone surtout en prise de décision. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar