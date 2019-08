Brèves Madagascar Madagascar : Fosa Juniors bat les Mauriciens du club Pamplemousse

Après la victoire des Barea de Madagascar face au Mozambique dans le cadre du CHAN, les Manjungais du Fosa Juniors ont fait vibrer le stade Rabemananjara hier, dans le cadre des tours préliminaires de la ligue des Champions de la CAF, en gagnant un but à zéro mais surtout en ratant beaucoup d’occasions de but face au Club mauricien Pamplemousse.

C’est un penalty transformé par Baggio, un des deux joueurs locaux qui étaient en Egypte pour la CAN, qui a été le seul but marqué lors de ce match. Les Majungais auraient pu alourdir ce score mais c’est la finition qui reste encore à travailler et à préparer pour bien les affronter lors du match retour à l’ile Maurice dans deux semaines. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar