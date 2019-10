Brèves Madagascar Madagascar : Fuite de sujets de bac dans quelques régions.

Le 02 Octobre 2019, des centres d’examen ont subi un grand retard du début des épreuves. Cet incident s’est passé à Antananarivo, Toamasina et Toliary. En effet, selon les informations, certains candidats ont pu consulter les sujets au préalable. Ceci a été le cas pour les sujets de Physiques et de Malagasy. Pour le centre d’examen Lycée technique d’Alarobia, l’épreuve de Physique a été reportée pour un autre jour.

En ce qui concerne les autres centres, les sujets de Physique pour la série A a été remplacé par les sujets de réserve. Face à cette situation, Blanche Nirina Richard, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique admettait à travers son discours la véracité de ces faits et qu’une enquête est en cours. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar