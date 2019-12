Brèves Madagascar Madagascar : GNBC a perdu leur troisième match face au Rwanda, le pays hôte

La GNBC (Gendarmerie Nationale Basket-ball Club) a montré une bonne prestation et bon jeu de Basketball pendant les trois premières journées des éliminatoires du TOP 16 du Basket AfroLeague pour la division Est au Rwanda. Après avoir battu les Tanzaniens et les Zambiens, La bande à Elly a perdu face aux Patriots BBC du Rwanda.

